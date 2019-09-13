«Город текстильщиков» на Лесном проспекте стал региональным памятником

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-13T15:37:23+03:00

Сто лет назад такие комплексы «демонстрировали новаторство авангарда». Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга

В начале прошлого века квартал построили для работников фабрик «Красный маяк», «Красная нить» и «Октябрьская»

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Ансамбль «Городок текстильщиков», состоящий из шести жилых корпусов и здания бытового обслуживания на Лесном проспекте, стал региональным памятником. Такое распоряжение подписал глава Комитета по охране памятников Сергей Макаров.

– Жилмассив «Городок текстильщиков» – характерный пример комплексной застройки жилого района и выражения в архитектуре социальных идей 1920-х годов, – отмечают в КГИОП. – Многоквартирные многоэтажные дома, сгруппированные не рядами вдоль улиц, а свободно собранные вокруг широких дворов с обилием зелени и свежего воздуха, демонстрировали новаторство авангарда.

«Город текстильщиков» построили почти век назад. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга

Почти век назад «Город текстильщиков» построили для работников трех фабрик – «Красный маяк», «Красная нить» и «Октябрьская». Проект разработали под руководством архитектора Сергея Овсянникова. Воплотить его хотели в течение шести лет в три очереди, но реализовать смогли лишь первую. В 1931-ом квартал заселили первыми текстильщиками.

Обитаем «Город» и сейчас. Дома заняты квартирами.

ИСТОЧНИК KP.RU