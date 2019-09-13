Штормовое предупреждение: На выходных Петербург снова накроет ураган

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-13T15:58:26+03:00

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В Санкт-Петербург начиная с сегодня, пятницы, 13 сентября, бушует непогода. Главное управление МЧС города предупредило горожан о том, что в субботу, 14 сентября, Северную столицу накроет холодный, сильный штормовой ветер, который будет по немного стихать, то снова набирать обороты.

- В субботу, 14 сентября, в Петербурге ожидается усиление северо-западного ветра до 8-13 метров в секунду. Днем местами порывы ветра будут усиливаться до 15-17 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе МЧС города на Неве.

Спасатели советуют горожанам заранее подготовиться к шторму, чтобы во время него никто не пострадал, а после не пожинать неприятные «плоды». Так, в первую очередь следует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу. Также следует закрыть окна.

Машину лучше всего поставить в гараж, либо припарковать подальше от рекламных щитов, деревьев и неустойчивых конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU