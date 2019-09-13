Ленинградский зоопарк объяснил, почему у них нет слона

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-13T16:13:44+03:00

Последний раз гиганта с хоботом в Петербурге можно было увидеть в 1982 году

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Маленький 10-летний петербуржец задал очень волнующий его вопрос сотрудникам Ленинградского зоопарка с помощью стенда «Почемучка»: «Почему в вашем зоопарке нет слона?». Ведь, действительно, ушастого гиганта в Петербурге можно увидеть только в зоопарке, либо на каких-то городских праздниках, но не в зоосаде. В зверинце пояснили, что слоны жили раньше в вольере в городе на Неве, но только до 1982 года.

- С тех пор правила содержания животных сильно изменились. Этих животных нельзя содержать поодиночке, минимум – вдвоем, лучше – втроем. В нашем климате для них требуется два достаточно просторных помещения – уличный вольер для летнего периода и утепленный-зимний, - рассказали в Ленинградском зоопарке.

Если произвести даже примерные расчеты, то получается, что для содержания группы слонов требуется территория в несколько гектар. А площадь Ленинградского зоопарка всего 7,4 гектара, поэтому разместить на этой территории таких больших зверей просто невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU