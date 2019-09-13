Петербургские собачники жалуются, что дог-боксы для экскрементов никто не обслуживает

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-13T18:28:20+03:00

Горожане убирают за своими питомцами, но урны для фекалий никто не очищает месяцами

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Собачники из Петербурга жалуются, что, несмотря на появление в апреле этого года в парках горда дог-боксов, контейнеров с полиэтиленовыми мешками и совочками, чтобы убирать отходы за питомцами, и специальных урн, контейнеры эти никто не обслуживает месяцами. Об этом рассказал в сети хозяин собаки, житель Пороховых.

- Владельцы собак ведут себя дисциплинированно, а вот те, кто должен все это дальше утилизировать, почему-то не работают, - цитирует мужчину «Петербургский дневник».

Жалоба конкретно касается контейнера, который установлен между домами 37 и 33 по улице Передовиков. Получается, что собачники убирают за животными, а из-за того, что урны забиты, пакеты с экскрементами месяцами разлагаются в местах отдыха людей.

- Все равно содержимое урн потом вываливается в общий контейнер, везется на полигон и там хоронится. Другое дело, что про контейнер могут элементарно забыть. В общем, проследим, - пообещала изданию депутат МО «Пороховые» Марианна Алферова.

ИСТОЧНИК KP.RU