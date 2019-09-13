Молодая пара спасла тонущего котенка из канала Грибоедова

13 Сент. 23:38 2019-09-13T23:39:37+03:00

Удачно, что у девушки с собой был купальник. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина ловко держал девушку, пока та доставала бедное животное из воды

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На проспекте Римского-Корсакова у Коломенского моста парень и девушка спасли тонущего котенка. Пара увидела беспомощного малыша в канале Грибоедова и осмелилась на операцию по спасению. По словам очевидцев, молодые люди сначала перелезли через ограду. Парень зацепился за нее одной рукой, а второй держал девушку, которая решилась прыгнуть в воду. Котенка, промокшего насквозь, успешно достали и перекинули за ограду. Отважный поступок петербуржцев оценили многочисленные пользователи соцсетей.

- Достойные люди! Это не те, кто спят у магазинов "яблока" и продают очередь за новым «айфоном»!

- Спасибо этим ребятам, дай им бог здоровья!

- Много добра вам в жизни ребята, заслужили медаль!

Добавим, что некоторые горожане усомнились в реальности происходящего. Дело в том, что их смутил купальник для плавания, в который была одета девушка. Но возможно она просто собиралась в бассейн.

Парень с девушкой спасли котенка из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU