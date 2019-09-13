Молодая пара спасла тонущего котенка из канала Грибоедова
На проспекте Римского-Корсакова у Коломенского моста парень и девушка спасли тонущего котенка. Пара увидела беспомощного малыша в канале Грибоедова и осмелилась на операцию по спасению. По словам очевидцев, молодые люди сначала перелезли через ограду. Парень зацепился за нее одной рукой, а второй держал девушку, которая решилась прыгнуть в воду. Котенка, промокшего насквозь, успешно достали и перекинули за ограду. Отважный поступок петербуржцев оценили многочисленные пользователи соцсетей.
- Достойные люди! Это не те, кто спят у магазинов "яблока" и продают очередь за новым «айфоном»!
- Спасибо этим ребятам, дай им бог здоровья!
- Много добра вам в жизни ребята, заслужили медаль!
Добавим, что некоторые горожане усомнились в реальности происходящего. Дело в том, что их смутил купальник для плавания, в который была одета девушка. Но возможно она просто собиралась в бассейн.
Парень с девушкой спасли котенка из воды.
ИСТОЧНИК KP.RU