2019-09-13T23:39:37+03:00
Общество

Молодая пара спасла тонущего котенка из канала Грибоедова

Мужчина ловко держал девушку, пока та доставала бедное животное из воды
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Удачно, что у девушки с собой был купальник. Фото: СОЦСЕТИУдачно, что у девушки с собой был купальник. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На проспекте Римского-Корсакова у Коломенского моста парень и девушка спасли тонущего котенка. Пара увидела беспомощного малыша в канале Грибоедова и осмелилась на операцию по спасению. По словам очевидцев, молодые люди сначала перелезли через ограду. Парень зацепился за нее одной рукой, а второй держал девушку, которая решилась прыгнуть в воду. Котенка, промокшего насквозь, успешно достали и перекинули за ограду. Отважный поступок петербуржцев оценили многочисленные пользователи соцсетей.

- Достойные люди! Это не те, кто спят у магазинов "яблока" и продают очередь за новым «айфоном»!

- Спасибо этим ребятам, дай им бог здоровья!

- Много добра вам в жизни ребята, заслужили медаль!

Добавим, что некоторые горожане усомнились в реальности происходящего. Дело в том, что их смутил купальник для плавания, в который была одета девушка. Но возможно она просто собиралась в бассейн.

Парень с девушкой спасли котенка из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сильный пожар остановил пятничные гуляния в гатчинском кафе
Истощенная собака несколько дней ищет своих хозяев в Мурино
Семак про незабитый пенальти Азмуна: «Ему психологически сложно»
Взрыв на подстанции сильно сбил расписание электричек Петербурга
Байкера на «Харлее» сбил автобус на встречке
СОБР накрыл частную клинику в Петербурге, где били и пытали людей
Взорвалась подстанция на улице Коммуны
Россельхознадзор предупредил петербуржцев о продаже опасного мяса в магазинах
Пробное отопление в домах в Петербурге начнется с 16 сентября
Петербургские собачники жалуются, что дог-боксы для экскрементов никто не обслуживает
Петербуржец проведет два года в колонии строгого режима за кражу мобильника
Петербургский спасатель вытащил немецкого дедушку из подземелья крепости в Черногории
На месте пожара на Римкого-Корсакова в заброшенном здании нашли труп
Мужчина похитил у бывшей жены двух маленьких детей в Петербурге
Ленинградский зоопарк объяснил, почему у них нет слона
Пьяная угонщица разбила машину возлюбленного в Петербурге
Штормовое предупреждение: На выходных Петербург снова накроет ураган
Мощный пожар уничтожил дом в центре Петербурга
«Город текстильщиков» на Лесном проспекте стал региональным памятником
Таксист проучил клиента, отказавшегося платить за поездку в Санкт-Петербурге
Четверо сожгли «картонный» муляж дома в Ленобласти, чтобы получить страховку в 7,8 миллионов рублей
Молодой петербуржцев оплатил «коммуналку» и кредит из-за страха перед мамой
Компания Л1 вывела на рынок МФК в рамках ЖК «Граф Орлов»