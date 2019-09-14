Человек в черном среди белого дня обнес салон связи в Красногвардейском районе

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-14T10:53:54+03:00

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Неизвестный с оружием ворвался в салон связи в доме №25/19 на Среднеохтинском проспекте. Злоумышленник угрожал пистолетом консультантам и администратору, молча требуя денег. Суммой в 120 тысяч рублей он был вполне удовлетворен и потом быстро скрылся. Через пару минут на место прибыла полиция. Затем следственно-оперативная группа изъяла записи с камер видеонаблюдения.

- Преступник худого телосложения, его рост низкий – около 165 см. Был одет во все черное: удлиненную куртку с логотипом фирмы «Пума», бейсболку, спортивные штаны и кроссовки, - передает «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах.

С места происшествия изъяли следы материи, обуви и пальцев рук. Злоумышленника искали с помощью служебной собаки, но безрезультатно. Сейчас его ориентировка направлена в территориальные подразделения МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU