2019-09-14T11:44:29+03:00
Общество

В Петербурге устроят гонку на дронах

14 сентября в субботу пройдет праздник «Елагин слет»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В гонке сразятся не только дроны, но и радиоуправляемые танки, вертолеты и грузовики. Фото: gov.spb.ruВ гонке сразятся не только дроны, но и радиоуправляемые танки, вертолеты и грузовики. Фото: gov.spb.ru
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14 сентября с 12:00 до 18:00 в центральном парке культуры и отдыха имени Кирова состоится семейный праздник модельно-технического спорта «Елагин слет». Электровнедорожники, радиоуправляемые грузовики, вертолеты, танки и дроны сойдутся в бескомпромиссной гоночной битве.

- «Елагин слёт» – это не только выставка современных достижений радиоуправляемых моделей, но и соревнования по управлению ими на земле и даже в воздухе. В парке выстроены специальные гоночные трассы с различным оборудованием и препятствиями, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Добавим, что посетители смогут поучаствовать в тест-драйвах многих моделей. На территории парка располагается выставка-продажа различной робототехники, стенды с 3D-пилотажем, а также круглые столы с участием модельных клубов и индивидуальных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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