Пенсионерку дважды подряд обворовали те же мошенники

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-14T13:31:34+03:00

Изменить размер текста: A A

13 сентября в один из отделов полиции во Фрунзенском районе пришла пенсионерка, которая рассказала о мошенниках, дважды обворовавших ее. 78-летняя женщина пожаловалась, что ранее уже отдала им по глупости 480 тысяч рублей. Позже на ее телефон позвонил неизвестный и пообещал вернуть всю сумму, если пенсионерка заплатит большой подоходный налог. Та согласилась.

- Около полудня 12 сентября в ее квартиру пришел молодой человек. Он представился курьером. Женщина отдала ему 60 тысяч рублей, а он взамен оставил ей пакет с деньгами. Однако в нем оказались купюры банка приколов, - сообщил «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сейчас мошенника разыскивает полиция, с поддельных денег сняты отпечатки пальцев. На вид курьеру около 30-35 лет, он худого телосложения, средним ростом примерно 160-170 сантиметров, с темными волосами. Был одет во все черное.

ИСТОЧНИК KP.RU