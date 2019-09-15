Очевидцы: «Ночью в парке Сосновка была перестрелка»
О ночной перестрелке сообщают жители Петербурга в соцсетях. Стрельба разбудила сегодня, 15 сентября, примерно в три часа ночи жителей домов на Тихорецком проспекте. Звуки раздавались со стороны соседнего парка Сосновка.
– Слышны были выстрелы из пистолета, за ними последовали выстрелы из автоматического оружия, далее перестрелка, – сообщают очевидцы в соцсетях.
Парк Сосновка слывет одним из самых криминальных в городе. Он приближен к лесу и огромен по площади.
– Сначала ездила полиция по Тихорецкому, – добавляют свидетели ЧП. – Через десять минут оттуда поехали три машины «скорой» друг за другом.
Кадры видеозаписи, сделанные жителями многоэтажки на Тихорецком, зафиксировали, как по проспекту несутся машины с мигалками и включенными сиренами.
– Сообщений в полицию по данному факту не поступало, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Проверяем информацию.
Очевидцы: «Ночью в парке Сосновка была перестрелка».Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU