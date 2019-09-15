СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-15T12:14:13+03:00

По Тихорецкому под звук сирены ездили полицейские и машины «скорой». Фото: vk.com/spb_today

Сначала, по словам жителей соседних домов, палили из пистолета, потом – из автомата [видео]

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О ночной перестрелке сообщают жители Петербурга в соцсетях. Стрельба разбудила сегодня, 15 сентября, примерно в три часа ночи жителей домов на Тихорецком проспекте. Звуки раздавались со стороны соседнего парка Сосновка.

– Слышны были выстрелы из пистолета, за ними последовали выстрелы из автоматического оружия, далее перестрелка, – сообщают очевидцы в соцсетях.

Парк Сосновка слывет одним из самых криминальных в городе. Он приближен к лесу и огромен по площади.

– Сначала ездила полиция по Тихорецкому, – добавляют свидетели ЧП. – Через десять минут оттуда поехали три машины «скорой» друг за другом.

Кадры видеозаписи, сделанные жителями многоэтажки на Тихорецком, зафиксировали, как по проспекту несутся машины с мигалками и включенными сиренами.

– Сообщений в полицию по данному факту не поступало, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Проверяем информацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/732138" frameborder="0"></iframe> Очевидцы: «Ночью в парке Сосновка была перестрелка».Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU