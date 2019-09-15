На Косыгина иномарка врезалась в столб. Водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-15T10:44:27+03:00

Попутно иномарка снесла одну и помяла еще несколько секций ограждения трамвайной выделенки. Фото: vk.com/dorinspb

Две пассажирки получили травмы, причем одна из них в критическом состоянии

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Смертельная авария с одним участником всполошила проспект Косыгина в ночь на воскресенье, 15 сентября. Около 02:40 возле дома №2 «Мицубиси» врезалась в столб.

– Двигаясь по проспекту Косыгина от Заневского в сторону улицы Передовиков, иномарка наехала на бордюр, а затем врезалась в столб, – сообщают в пресс-службе УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Попутно иномарка снесла одну и помяла еще несколько секций ограждения трамвайной выделенки.

Почему водитель вывернул руль в сторону бордюра, сейчас выясняют люди в форме. Фото: vk.com/dorinspb

– 52-летний водитель автомобиля – труп на месте, – добавляют в ведомстве. – Также пострадали две пассажирки: одна женщина, 52 лет, получила легкие травмы, а еще одна, неизвестная на вид 45 лет, в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в Александровскую больницу.

За жизнь пострадавшей борются врачи. Почему водитель вывернул руль в сторону бордюра, сейчас выясняют люди в форме.

ИСТОЧНИК KP.RU