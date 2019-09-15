Воскресенье в Петербурге будет дождливым и ветреным

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-15T11:01:34+03:00

Без зонтика на улицу сегодня лучше не выходить. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Настоящая промозглая осень, с порывистым ветром, леденящим дождем и даже градом (его заметили ночью в пригородах), пришла в Петербург. Все воскресенье, по словам синоптиков, город будет заливать и обдувать порывистым ветром.

– Днем 15 сентября дождь, местами сильный. Ветер умеренный, местами порывы до сильного, – сообщают в Северо-Западном Росгидромете. – Температура воздуха днем – двенадцать-четырнадцать градусов.

Начало новой рабочей недели тоже погодой не порадует. Впрочем, сильные дожди сменятся кратковременными. В понедельник, 16 сентября, днем будет до четырнадцати градусов тепла и порывистый ветер.

Во вторник, 17 сентября, дожди активизируются и перейдут из разряда кратковременных в «умеренные». Температура воздуха продолжит держаться на том же уровне: ночь – семь-девять градусов, днем – двенадцать-четырнадцать выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU