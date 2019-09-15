В подсобке кафе фаст-фуда на Выборгской набережной нашли зарезанного повара

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-15T12:48:29+03:00

Следов взлома и борьбы в кафе не нашли. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Субботним утром, 14 сентября, директор ресторана фаст-фуда «Бургер Кинг» на Выборгской набережной пришла на работу и направилась в подсобку, но дверь была заперта изнутри. Целый час начальница пыталась попасть в помещение и звонила на мобильник работнику, который должен был быть там.

Когда дверь вскрыли, то увидели, что повар действительно в подсобке. Мертвый.

– Женщина обнаружила тело повара ресторана, 26-летнего приезжего из Узбекистана, с ножевым ранением горла, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Люди в форме изъяли записи камер видеонаблюдения, вещи повара и ножи, что были в ресторане. Установили, что иначе, как изнутри, закрыть дверь подсобки было невозможно. Следов взлома и борьбы в кафе не нашли.

Идет проверка. Правоохранители предполагают, что уголовного фактора в деле о погибшем поваре может не быть.

ИСТОЧНИК KP.RU