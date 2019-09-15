В подсобке кафе фаст-фуда на Выборгской набережной нашли зарезанного повара
Субботним утром, 14 сентября, директор ресторана фаст-фуда «Бургер Кинг» на Выборгской набережной пришла на работу и направилась в подсобку, но дверь была заперта изнутри. Целый час начальница пыталась попасть в помещение и звонила на мобильник работнику, который должен был быть там.
Когда дверь вскрыли, то увидели, что повар действительно в подсобке. Мертвый.
– Женщина обнаружила тело повара ресторана, 26-летнего приезжего из Узбекистана, с ножевым ранением горла, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Люди в форме изъяли записи камер видеонаблюдения, вещи повара и ножи, что были в ресторане. Установили, что иначе, как изнутри, закрыть дверь подсобки было невозможно. Следов взлома и борьбы в кафе не нашли.
Идет проверка. Правоохранители предполагают, что уголовного фактора в деле о погибшем поваре может не быть.
ИСТОЧНИК KP.RU