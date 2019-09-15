2019-09-15T13:27:39+03:00
Происшествия

Годовалая дочь водителя «Скорой помощи» отравилась оксибутиратом

Малышку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии
Анна ПОСЛЯНОВА
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Возможно, оксибутират попал домой, а затем и в руки девочке как раз с папиной работы.Возможно, оксибутират попал домой, а затем и в руки девочке как раз с папиной работы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Годовалую жительницу города Ломоносов срочно доставили в больницу в ночь на субботу, 14 сентября, в крайне тяжелом состоянии. Доктора установили, что малышка выпила оксибутират – психотропный препарат, который применяют в неврологии и анестезиологии. И который внешне очень похож на молочную смесь.

Семья малышки благополучная. Мама работает в банке, отец – водитель «Скорой помощи». Возможно, оксибутират попал домой, а затем и в руки девочке как раз с папиной работы.

– Из дома изъяли пластиковую пол-литровую бутылку с белой жидкостью, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

По факту несчастного случая завели уголовное дело. Статья – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Кто именно станет подозреваемым, пока неизвестно. Но понятно, что ему будет грозить до полугода за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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