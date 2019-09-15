В Солнечном строители раскопали человека, погибшего в Великую Отечественную

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-15T15:18:15+03:00

Череп и кости, которым больше семидесяти лет, передали на экспертизу

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Человеческий череп обнаружил в земле 31-летний тракторист, который днем в субботу, 14 сентября, работал на строительной площадке в Курортном районе Санкт-Петербурга. Кости остановили стройку в поселке Солнечное рядом с Приморским шоссе.

– Были найдены три кости и череп с волосяным покровом, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. – Предположительно, человек погиб во время Великой Отечественной войны.

На место вызвали людей в форме. Специалисты аккуратно извлекли из земли череп с останками содержимого внутри и волосами длиной до пяти сантиметров. Здесь же, на глубине от восьмидесяти сантиметров до метра, нашли ребра, тазобедренные кости и ноги, одетые в две пары носков.

Останки направили в морг в Кронштадт. Возможно, там смогут установить время и причину смерти и даже идентифицировать их.

ИСТОЧНИК KP.RU