В Солнечном строители раскопали человека, погибшего в Великую Отечественную
Человеческий череп обнаружил в земле 31-летний тракторист, который днем в субботу, 14 сентября, работал на строительной площадке в Курортном районе Санкт-Петербурга. Кости остановили стройку в поселке Солнечное рядом с Приморским шоссе.
– Были найдены три кости и череп с волосяным покровом, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. – Предположительно, человек погиб во время Великой Отечественной войны.
На место вызвали людей в форме. Специалисты аккуратно извлекли из земли череп с останками содержимого внутри и волосами длиной до пяти сантиметров. Здесь же, на глубине от восьмидесяти сантиметров до метра, нашли ребра, тазобедренные кости и ноги, одетые в две пары носков.
Останки направили в морг в Кронштадт. Возможно, там смогут установить время и причину смерти и даже идентифицировать их.
ИСТОЧНИК KP.RU