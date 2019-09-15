2019-09-15T16:23:32+03:00
Спорт

St. Petersburg Open 2019: Теннисист Медведев узнал своих возможных соперников на турнире

В Санкт-Петербурге прошла жеребьевка ATP-турнира по теннису
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В турнире примут участие сразу 2 теннисиста из топ-10 рейтинга ATPВ турнире примут участие сразу 2 теннисиста из топ-10 рейтинга ATPФото: Артем КИЛЬКИН
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В воскресенье 15 сентября в Санкт-Петербурге прошла жеребьевка основной сетки турнира ATP St. Petersburg Open 2019. На торжественной церемонии присутствовал Даниил Медведев, который сейчас является четвертой ракеткой мира. Теннисист рассказал журналистам, что горд сыграть на родине.

- Обожаю играть в России, всегда любил. Все мои первые важные юношеские победы я одержал именно в нашей стране. Помню и свой турнир в Петербурге четырехлетней давности, где я, увы, не прошел даже во второй круг. Надеюсь на огромную поддержку всех зрителей не только у экрана телевизора, но и на трибунах, - сообщил Даниил на пресс-конференции, посвященной началу турнира.

Спортсмен отметил, что уже отдохнул после напряженного матча с Рафаэлем Надалем в финале US Open. После жеребьевки стало понятно, что Медведев начнет играть в петербургском турнире со второго круга. Сейчас он ждет себе соперника, который определится в противостоянии Евгения Донского и Томаша Бердыха.

- Очень интересная жеребьевка. Есть 4 российских теннисиста и 3 из них в верхней половине сетки, поэтому могут быть интересные дерби. Допустим, возможно, у меня с Женей Донским. Будет непросто. Но у меня есть 3 дня для подготовки, которые я проведу с пользой и, надеюсь, наберу форму. Конечно, хотелось бы сыграть в финале, - отметил Медведев.

В турнире участвует и девятая ракетка мира Карен Хачанов. Российский теннисист сыграет с победителем пары Жоао Соуза – Йозеф Ковалик. Основная сетка турнира стартует с 16 сентября. Хачанов и Медведев сыграют свой первый матч на три или четыре дня позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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