Из-за шторма в Петербурге закрывают створки дамбы
Порывистый ветер, который разогнался сегодня, 15 сентября, до восемнадцати метров в секунду и, вкупе с дождем, нагнал в Петербург воду, заставил город укрыться от Финского залива за створками дамбы.
К часу дня уровень воды приблизился к опасной отметке 160 сантиметров над нулем Кронштадтского футштока. С этой цифры начинается наводнение.
– В 13:00 проведен сбор оперативного персонала, в 14.00 начата работа по подготовке к закрытию всех затворов, – сообщают в Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга.
В 16:17 начали маневрировать затворами, движение по Кронштатскому корабельному фарватеру остановили. При этом автомобилисты могут спокойно пользоваться участками кольцевой, которые проходят по дамбе: главное – учитывать сильный боковой ветер.
– В связи с тем, что прогноз синоптиков об усилении ветра остается актуальным и на ближайшие сутки, мы просим соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях, – призывает ГУ МЧС по Петербургу.
ИСТОЧНИК KP.RU