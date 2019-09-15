2019-09-15T16:35:36+03:00
Происшествия

Из-за шторма в Петербурге закрывают створки дамбы

Движение судов остановили в 16:00
Анна ПОСЛЯНОВА
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Стихия будет бушевать ближайшие сутки.Стихия будет бушевать ближайшие сутки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Порывистый ветер, который разогнался сегодня, 15 сентября, до восемнадцати метров в секунду и, вкупе с дождем, нагнал в Петербург воду, заставил город укрыться от Финского залива за створками дамбы.

К часу дня уровень воды приблизился к опасной отметке 160 сантиметров над нулем Кронштадтского футштока. С этой цифры начинается наводнение.

– В 13:00 проведен сбор оперативного персонала, в 14.00 начата работа по подготовке к закрытию всех затворов, – сообщают в Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга.

В 16:17 начали маневрировать затворами, движение по Кронштатскому корабельному фарватеру остановили. При этом автомобилисты могут спокойно пользоваться участками кольцевой, которые проходят по дамбе: главное – учитывать сильный боковой ветер.

– В связи с тем, что прогноз синоптиков об усилении ветра остается актуальным и на ближайшие сутки, мы просим соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях, – призывает ГУ МЧС по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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