Из-за шторма в Петербурге закрывают створки дамбы

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-15T16:35:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Порывистый ветер, который разогнался сегодня, 15 сентября, до восемнадцати метров в секунду и, вкупе с дождем, нагнал в Петербург воду, заставил город укрыться от Финского залива за створками дамбы.

К часу дня уровень воды приблизился к опасной отметке 160 сантиметров над нулем Кронштадтского футштока. С этой цифры начинается наводнение.

– В 13:00 проведен сбор оперативного персонала, в 14.00 начата работа по подготовке к закрытию всех затворов, – сообщают в Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга.

В 16:17 начали маневрировать затворами, движение по Кронштатскому корабельному фарватеру остановили. При этом автомобилисты могут спокойно пользоваться участками кольцевой, которые проходят по дамбе: главное – учитывать сильный боковой ветер.

– В связи с тем, что прогноз синоптиков об усилении ветра остается актуальным и на ближайшие сутки, мы просим соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях, – призывает ГУ МЧС по Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU