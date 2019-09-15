Швейцарский теннисист Вавринка отказался от участия в турнире в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-15T16:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Швейцарский теннисист Станислав Вавринка отказался от участия на турнире ATP Sp.Petersburg Open 2019. Сегодня в Петербурге прошла жеребьевка соревнования. Стало известно, что экс-третью ракетку мира заменит итальянец Сальваторо Карузо.

- Стэн очень любит Санкт-Петербург. Вы знаете, что он завсегдатай нашего теннисного турнира. Но увы, он недавно позвонил мне и сообщил, что воспаление ноги все еще не спадает. Стремление участвовать было, но эта травма не позволит ему сыграть во всю силу, - рассказал на пресс-конференции после жеребьевки генеральный директор турнира Александр Медведев.

Александр Иванович добавил, что организаторы делают все возможное для того, чтобы в будущем турнир в Петербурге входил в рамки ATP-500, а не 250, как сейчас. По словам гендиректора, он хотел бы, чтобы на Sp.Petersburg Open 2019 приезжало как можно больше спортсменов из топ-20 рейтинга.

Напомним, что основная сетка турнира стартует с 16 сентября. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев начнет играть со второго круга соревнования с победителем пары Евгений Донской – Томаш Бердых.

ИСТОЧНИК KP.RU