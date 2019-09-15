Дамба закрыта, уровень воды в акватории Невской губы на метр выше нуля

СЕГОДНЯ 18:29 2019-09-15T18:29:56+03:00

Из набережных реки и каналы выйдут в случае, если уровень воды превысит 160 сантиметров. Фото: Александр ГЛУЗ

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Створы дамбы, призванные защитить Петербург, балансирующий на грани наводнения, полностью сомкнулись в пять часов вечера. Движение судов через оба судопропусных сооружений – С-1 и С-2 – прекратили уже в четыре часа дня. Причина в шторме, который гонит балтийскую воду в сторону города на Неве.

– В 16:57 затворы Комплекса защитных сооружений на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива.

Когда дамбу откроют, зависит от стихии. Важно то, что спрятаться за «плотиной» надолго Петербургу нельзя: если закрыть водопропускные и створы совсем, то Нева, текущая в сторону залива, сама затопит город и без всяких штормов. А потому в промежутках волн со стороны Финского дамбу придется периодически открывать, чтобы выпустить невскую воду.

– По данным на 17:30, уровень воды по гидропосту «Горный институт» превышает ноль Кронштадтского футштока на 98 сантиметров, по Финскому заливу – на 114 сантиметров, – отмечают спасатели.

Из набережных реки и каналы выйдут в случае, если уровень воды превысит 160 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU