За воскресенье и ночь на понедельник в Петербурге выпадет треть месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 18:52 2019-09-15T18:53:00+03:00

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Под натиском стихии на Петербург обрушится треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает в соцсетях ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

– Очередной активный циклон постепенно закроет небо плотными облаками и обрушит на город сильные дожди и порывистый ветер, – предупреждал синоптик еще до начала шторма. – За день воскресенья и ночь на понедельник в городе на Неве выпадет до трети месячной нормы осадков (норма сентября – 69 миллиметров).

Температура в воскресенье будет держаться на уровне одиннадцати-тринадцати градусов, скорость ветра – на уровне шести-одиннадцати метров в секунду, но с порывами вплоть до семнадцати. Давление в течение суток будет падать и дойдет до 742 миллиметров ртутного столба, что сильно ниже нормы.

– Официально минимум в Петербурге – плюс 7,1 градуса, в области – плюс 0,1 градуса (в Лодейном Поле), – отмечает специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU