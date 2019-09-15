2019-09-15T19:38:57+03:00
Происшествия

Набережная Смоленки утонула после ремонта

Местные сетуют, что из-за недоделок в системе ливневки набережная превратилась в канал
Анна ПОСЛЯНОВА
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Импровизированный канал уже якобы облюбовали уточки. Фото: «Красивый Петербург»Импровизированный канал уже якобы облюбовали уточки. Фото: «Красивый Петербург»
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Нижний ярус Новосмоленской набережной стал частью Смоленки. Петербуржцы жалуются в соцсетях, что из-за изменения архитектурного облика ансамбля, который сформировали сорок лет назад, набережная просто утонула.

Работы на участке набережной от Наличного моста до моста Кораблестроителей стартовали в начале августа. За месяц и восемьдесят миллионов рублей «Мостотрест» должен был обновить правый и левый берега реки, замостить нижний ярус плиткой, при этом подняв его уровень, и огородить парапет забором.

Ремонт должен был завершиться 30 августа. Фото: «Красивый Петербург»

Ремонт должен был завершиться 30 августа. Фото: «Красивый Петербург»

Ремонт должен был завершиться 30 августа, но, судя по снимкам, сделанным очевидцами, он еще продолжается. Возможно, причина подтопления как раз в недоделках ливневки.

– Теперь, помимо завершения работ, нужно решить проблему отвода воды, – отмечают в градозащитном движении «Красивый Петербург». – Через предусмотренные стоки она не уходит. Нижний ярус набережной превратился в канал, который уже облюбовали уточки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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