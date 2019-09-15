2019-09-15T20:16:05+03:00
Спорт

СКА вырвал победу у «Йокерита» на последней минуте

Игра закончилась со счетом 3:2
Анна ПОСЛЯНОВА
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Уже 17 сентября армейцы выйдут на чужой лед против хоккейного клуба «Сочи». Фото: ХК СКАУже 17 сентября армейцы выйдут на чужой лед против хоккейного клуба «Сочи». Фото: ХК СКА
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Напряженный матч прошел в Ледовом дворце. СКА и хельсинкский «Йокерит» до последнего не знали, закончится ли их встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ничьей. Но на шестидесятой минуте армейцы успели забросить шайбу в ворота противника и одержали верх над гостями со счетом 3:2.

Счет на второй двадцатиминутке открыли финны: первую шайбу на 21 минуте отправил в ворота армейцев Петри Контиола. Но наши быстро сравняли счет благодаря Ярно Коскиранта (23 минута), а затем упрочили положение усилиями Наиля Якупова (31 минута).

К концу последнего периода финны попытались отыграться: на 54 минуте Хенрик Хаапала вновь сровнял счет. Но на последней минуте Йори Лехтеря все же успел провести мимо «Йокерита» третью шайбу.

По итогам матча СКА поднялся в турнирной таблице на вторую строчку, в активе клуба восемь очков после шести матчей. «Йокерит» на восьмой позиции.

Уже 17 сентября армейцы выйдут на чужой лед против хоккейного клуба «Сочи», а 19 сентября встретится в столице с «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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