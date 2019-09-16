11-километровая пробка парализовала Новоприозерское шоссе в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-16T09:33:08+03:00

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В воскресенье, 15 сентября, горожане по несколько часов выстаивали в огромной пробке, которая образовалась на въезд в Санкт-Петербург на Новоприозерском шоссе. Тысячи автомобилей ждали и еле-еле передвигались, не видя конца и края, потому что растянулась она на целых 11 километров. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс-Пробки».

Движение уплотнилось уже к 12 часам дня, а вот совсем шоссе встало к двум и мертво стояло где-то до семи вечера. Скорость движения на этом промежутке составляла не более 5-10 километров в час.

Пробка начиналась от развязки у пересечения с Токсовским шоссе до развязки с Кольцевой автомобильной дорогой. Ко всему прочему, движению мешали еще и парочка аварий. Поэтому горожане, которые возвращались домой с дач к началу рабочей недели, судя по всему, казались там поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU