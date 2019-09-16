Двоих человек порезали ножом в массовой драке в Апраксином переулке

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-16T10:11:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции Петербурга устанавливают обстоятельства и разыскивают участников массовой драки в Апраксином переулке, которая произошла в минувшие выходные. Бой между двумя группами произошел вечером в субботу, 14 сентября. После него в больнице оказались двое. У обоих ножевые ранения.

- Около 22:30 в субботу, 14 сентября, в полицию поступил звонок о драке неподалеку от Апраксина двора. На место незамедлительно сотрудники полиции, однако на момент прибытия никто обнаружен не был, - сообщили в главном управлении МВД Северной столицы.

Однако найти двоих участников удалось быстро. Из одной из больницы Петербурга правоохранителям пришли телефонограммы о том, что в медучреждения поступили двое граждан одного из среднеазиатских государств. У обоих ножевые ранения, пострадавшие госпитализированы.

При разговоре с полицией, пострадавшие рассказали, что были ранены во время драки с группой людей на Апраксином переулке. Правоохранители начали розыск, задержали и доставили в отдел для разбирательств несколько человек, которые также являются уроженцами одного из заграничных государств. В отношении них составлены протоколы о нарушении иностранными гражданами правил проживания в России, а также возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью.

Причины конфликта выясняются. Но как поясняют в полиции, скорей всего он произошел на бытовой почве.

ИСТОЧНИК KP.RU