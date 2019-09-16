Волонтеры нашли 88-летнюю старушку, на сутки заблудившуюся в дождливом лесу под Кингисеппом

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-16T10:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Добровольцы спустя сутки разыскали пропавшую в лесу Кингисеппского района Ленинградской области 88-летнюю старушку. Жительница деревни Большое Райково отправилась в пятницу, 13 сентября, в лес. Однако вечером женщина так и не вернулась. На поиски старушки отправились отряды волонтеров.

- Время - половина десятого, пропавшая в лесу с обеда. Да и погода против нас – дождь и уже холодно по ночам, - рассказали спасатели поискового отряда «Лиза Алерт».- С наступлением утра некоторые поисковики снимаются и уезжают по своим делам, кто-то переодевается в сухую одежду и берет новые задачи. Запустить квадрокоптер нет возможности – мешает ветер.

Несмотря на трудности, в 11:57 утра волонтеры отыскали старушку. У 88-летней женщины в первую очередь диагностируют переохлаждение и укутывают в специальное одеяло и отправили ее на скорой в больницу.

Пенсионерка была очень ослабшая, но сейчас ее состояние стабилизировалось. Пережить ночь в лесу ей явно помогла подготовка. С собой она брала сменную одежду, термос и еду перекусить.

ИСТОЧНИК KP.RU