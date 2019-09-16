Из-за дождя Петербург встал в пробки утром в понедельник

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-16T11:25:59+03:00

Самые большие заторы образовались на севере и в центре города

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Сильные проливные дожди сковали утром в понедельник, 16 сентября, Санкт-Петербург в пробках. Из-за плохой видимости автомобилисты медленно и осторожно продвигались по дорогам, опасаясь скользкого асфальта. Общая загруженность пробок в 8:30 утра по данным «Яндекс.Пробок» достигала 6 баллов и продержалась около 40 минут.

- Льет, как из ведра. Видимость периодически нулевая. Будьте внимательны на дорогах, - предупредил петербуржцев один из автомобилистов в «чатике» сервиса.

Самая продолжительная пробка протяженностью около 7,5 километров образовалась утром на внутреннем кольце КАД. Она растянула от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Также плотно пришлось постоять автомобилистам на Приморском проспекте.

Несмотря на платный проезд, пробка образовалась и на ЗСД. Затрудненно движение от Богатырского проспекта до съезда на набережную Макарова.

Стоят автомобили также в районе Финляндского вокзала, станции метро «Горьковская», Троицкого моста.

ИСТОЧНИК KP.RU