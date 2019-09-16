Петербуржцев возмутила современная выставка эротических картин в Доме Культуры

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-16T11:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Некоторые посетители выставки современного искусства «Сжатие/расширение» в ДК «Газа» на проспекте Стачек пришли в возмущение от увиденных работ. Зрителей смутили откровенные картины с обнаженными девушками, а также торчащими из полотен разноцветными фалоимитаторами. Шокированные горожанки опубликовали видео работ в соцсети.

- Как-то их болты нам по-другому виделись. Смущает, что выставка открытая, сразу напротив лестницы, детей куча на различные занятия ходит туда. Или может мы староверы, это уже норма, - возмутилась петербурженка.

Некоторые участники сети поддержали недовольство горожанки, заявив, что такие выставки должны иметь ценз 18+ и должны быть закрытыми. Также они посоветовали написать претензии руководству ДК.

Однако не все комментаторы разделили негодование женщины и иронично заметили ей: «Это ты еще на выставке Фриды Кало не была, точно поехала бы». Но восхищенных отзывов о работах никто не оставил.

Выставка «Сжатие/расширение» художницы Дарьи Набок открылась 14 сентября. На ней представлены полотна скульптура и видео-арт, погружающие в размышление на тему цикличности природных и психических процессов, соразмерности человека и вселенной. Экспозиция задумана как медитативное осмысление сил, движущих бытие.

Петербуржцы возмутились выставкой современного искусства в ДК Газа .

ИСТОЧНИК KP.RU