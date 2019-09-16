Петербуржцы заметили «говорящий, потерявшийся» светофор в Красногвардейском районе

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-16T12:15:22+03:00

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Жители Петербурга заметили «потерявшийся» светофор на перекрестке Ленской улицы и проспекта Наставников в Красногвардейском районе Северной столицы. На среднем фонаре регулировщика разными цветами неустанно высвечиваются все буквы «АУ», словно он кого-то зовет и пытается найти. Горожане сочувственно подшучивают над «бедой» семафора.

- Светофор на перекрестке Ленской и Наставников так и не нашел никого, - сообщили грустную новость петербуржцы в сети.

Другие отметили, что «кто ищет, тот всегда найдет», и пожелали светофору успехов с его поисками.

Горожане сообщают, что при этом, несмотря на то, что светофор очень милый, работает он очень медленно. Жалуются, что очень долго приходится ждать зеленый свет из-за чего «Чижик» успевает уехать. Из-за этого многие пешеходы нарушают правила дорожного движения и идет через дорогу на красный свет, подвергая себя и автомобилистов опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU