Вода в Красном Селе стала мягче и чище благодаря новой насосной станции

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-16T13:17:50+03:00

В краны квартир в районе Петербурга вода теперь поступает прямо из Невы

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Водоканал Петербурга в понедельник, 16 сентября, отчитался о том, что ввел в эксплуатацию новую насосную станцию «Таллинская», которая позволит подавать в Красное Село мягкую очищенную воду прямо из реки Невы. Станция была запущена в работу еще в августе, но в тестовом режиме. На данный момент гарантированное качество питьевой воды по показателю «Жесткость» обеспечено.

- Вода из Невы проходит полную очистку и на выходе с водопроводных станций соответствует всем показателям качества. Однако речная вода по структуре отличается от воды из подземных источников, которая абсолютно бесцветна – даже после полной очистки вода из Невы не обладает такой прозрачностью, как вода из источника. Но этот показатель не влияет на качество воды, - отметили в организации.

Раньше жителей Красного Села обеспечивали водой из Ордовикского водоносного горизонта через водопроводную насосную станцию «Дудергофская». Главное отличие физико-химических характеристик подземной воды от невской – более высокие концентрации солей кальция и магния.

Подача воды с Южной водопроводной станции стала возможной благодаря строительству и введению в эксплуатацию современной насосной станции «Таллинская», протяженность водоотводов которой составляет 30 километров. В настоящий момент качество воды соответствует всем проектным показателям и требованиям СанПин.

ИСТОЧНИК KP.RU