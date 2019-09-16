2019-09-16T20:14:42+03:00
Общество

В Петербурге на неделе ударят ночные заморозки

Температура воздуха ниже нуля опустится с 18 на 19 сентября 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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В ночь с 18 на 19 сентября в Петербурге температура опустится ниже нуля градусовВ ночь с 18 на 19 сентября в Петербурге температура опустится ниже нуля градусовФото: Олег ЗОЛОТО
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Резкое похолодание ожидает в Санкт-Петербурге. По прогнозам синоптиков, на неделе в ночь со среды на четверг, с 18 на 19 сентября, будут ночные заморозки. Температура опустится ниже нуля настолько, что холод будет ощущаться не только в воздухе, но даже успеет немного промерзнуть земля.

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- По прогнозу ФГБУ «Северо--Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью 18-19 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидаются заморозки до минус 1-3 градуса, - предупредили горожан в главном управлении МЧС Северной столицы.

Автомобилистам напомнили, что после ночных заморозков дорожное покрытие станет скользким, а это значит, что машины может заносить, тормозной путь станет длиннее. В связи с этим следует держать дистанцию при движении около 15 метров и не превышать скорость. На особо опасных участках с гололедом лучше всего двигаться не быстрее 30 километров в час.

Пешеходам также рекомендуется быть внимательнее на переходах. Асфальт станет скользким не только для автомобильных колес, но и для обуви. Поэтому надо соблюдать бдительность и осторожность, чтобы не попасть в несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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