Станцию «Площадь Восстания» каждый вечер будут временно закрывать на ремонт

СЕГОДНЯ 20:07 2019-09-16T20:07:19+03:00

Работы по ремонту в вестибюле №2 продлятся больше двух месяцев

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Начиная с 16 сентября, изменяется режим работы вестибюля №2 станции метро «Площадь Восстания» с выходом на Лиговский проспект. Более двух месяцев там продлится капитальный ремонт эскалатора. Каждый вечер вестибюль №2 будут временно закрывать на 45 минут.

- С 16 сентября по 27 ноября 2019 года по рабочим дням с 18:00 до 18:45 вход на станцию ограничен. Более того, вестибюль №2 будет полностью закрыт 12 и 13 октября, - сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Из-за проведения ремонтных работ сейчас пассажирам следует особо аккуратно рассчитывать маршрут своих поездок. У вестибюля с выходом на Лиговский проспект наверняка будут образовываться очереди людей, спешащих попасть домой после изнурительного трудового дня. Не повезет и маломобильным пассажирам: проехать по резервному эскалатору во время ремонта будет нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU