2019-09-16T20:34:37+03:00
Общество

«Совкомбанк» оштрафовали за сотню надоедливых звонков петербуржцу

Банк мешал своими телефонными звонками совершенно постороннему человеку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Банк заплатит штраф в размере 110 тысяч рублей.Банк заплатит штраф в размере 110 тысяч рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Целых три месяца сотрудники отдела взыскания «Совкомбанка» надоедали своими звонками мужчине, который даже не был их клиентом. С вопросами в духе «Когда погасите долг?» и «Собираетесь возвращать деньги?» они обращались к несчастному по фамилии Орлов ни много ни мало 94 раза. Только мужчина блокировал один номер банка, ему начинали названивать с другого. Терпение Орлова однажды лопнуло, и он решился пойти во Фрунзенский районный суд.

- Согласно нашим сведениям, «Совкомбанк» и неизвестный гражданин заключили между собой кредитный договор. Но в анкете был указан совершенно другой номер телефона, который принадлежал ни в чем не повинному Орлову. Он свое согласие на такое взаимодействие не давал, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Все закончилось тем, что за свои долгие телефонные пытки «Совкомбанк» выплатит моральную компенсацию в размере 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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