Арбитражный суд Петербурга возобновил работу после дорогостоящего переезда

СЕГОДНЯ 21:12 2019-09-16T21:12:46+03:00

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Арбитражный суд Петербурга возобновил работу в новом здании на улице Смольного, 6. Его площадь достигает 32-х тысяч квадратных метров, теперь там смогут трудиться более 800 сотрудников.

- С 16 сентября 2019 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области начинает работу в новом здании, расположенном по адресу: улица Смольного, дом №6. Внимание! Вход в зал ознакомления с делами, приема и выдачи документов расположен отдельно со стороны улицы Смольного, - информирует пресс-служба суда.

Напомним, что строительство нового здания суда затянулось. Работы планировали завершить еще в 2011 году, но вышло только в 2016-м. На все про все потратили 5,3 миллиарда рублей. Переезд в сентябре текущего года занял две недели. Исходя из данных сайта госзакупок, компания «Гераклион» помогла суду перебраться на новое место за 2,9 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU