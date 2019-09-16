2019-09-16T21:12:46+03:00
Общество

Арбитражный суд Петербурга возобновил работу после дорогостоящего переезда

Двухнедельный переезд стоимостью в 3 миллиона рублей наконец завершен
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Еще недавно долгострой не могли закончить. Фото: google.com/mapsЕще недавно долгострой не могли закончить. Фото: google.com/maps
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Петербурга возобновил работу в новом здании на улице Смольного, 6. Его площадь достигает 32-х тысяч квадратных метров, теперь там смогут трудиться более 800 сотрудников.

- С 16 сентября 2019 года Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области начинает работу в новом здании, расположенном по адресу: улица Смольного, дом №6. Внимание! Вход в зал ознакомления с делами, приема и выдачи документов расположен отдельно со стороны улицы Смольного, - информирует пресс-служба суда.

Напомним, что строительство нового здания суда затянулось. Работы планировали завершить еще в 2011 году, но вышло только в 2016-м. На все про все потратили 5,3 миллиарда рублей. Переезд в сентябре текущего года занял две недели. Исходя из данных сайта госзакупок, компания «Гераклион» помогла суду перебраться на новое место за 2,9 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай – номер один в Петербурге по числу туристов и студентов
«Совкомбанк» оштрафовали за сотню надоедливых звонков петербуржцу
Станцию «Площадь Восстания» каждый вечер будут временно закрывать на ремонт
На Дороге жизни во Всеволожске насмерть сбили пешехода
Блокадницу из Петербурга обворовали купюрами «банка приколов»
Суд освободил студентку из США, которую задержали с наркотиками в Пулково
У производителя полуфабрикатов в Петербурге изъяли 43 килограмма опасного мяса
Петербуржца избившего и угрожавшего убийством влюбленной паре в Колпино, отправили в тюрьму
Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Рекламу о кастрации мужа УФАС Петербурга признало незаконной
В Петербурге на неделе ударят ночные заморозки
Петербургский суд заново рассмотрит дело о нападении на бойцов транспортного ОМОН и убийстве
Вода в Красном Селе стала мягче и чище благодаря новой насосной станции
Музей мостов впервые открылся в Петербурге для гостей «Авто Премиума»
Петербуржцы заметили «говорящий, потерявшийся» светофор в Красногвардейском районе
Петербуржцев возмутила современная выставка эротических картин в Доме Культуры
Из-за дождя Петербург встал в пробки утром в понедельник
Волонтеры нашли 88-летнюю старушку, сутки блуждавшую в дождливом лесу под Кингисеппом
Двоих человек порезали ножом в массовой драке в Апраксином переулке
11-километровая пробка парализовала Новоприозерское шоссе в Петербурге
Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
СКА вырвал победу у «Йокерита» на последней минуте