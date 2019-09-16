Китай – номер один в Петербурге по числу туристов и студентов

16 Сент. 21:37 2019-09-16T22:11:11+03:00

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16 сентября в Петербурге прошел под знаком российско-китайской дружбы. Комиссия двух стран по гуманитарному сотрудничеству собралась на традиционном заседании, теперь 20-му по счету. Выяснилось, что сотрудничество Санкт-Петербурга и Китая более чем плодовитое.

- За первый квартал 2019 года товарооборот между нашим городом и китайской стороной вырос на 15%. В Северной столице работают порядка трехсот компаний из Поднебесной. За первое полугодие наш город посетили целых 400 тысяч туристов из Китая – больше, чем из какой-либо другой страны. Это же касается и почти 6 тысячи студентов, - отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На заседании наметили некоторые перспективные направления для сотрудничества обеих сторон. Это круизный и медицинский туризм, сельское хозяйство, культура и фармацевтическая отрасль.

Добавим, что сегодня в рамках дня российско-китайской дружбы в Северной столице проходят переговоры председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР господина Ли Кэцяна.

ИСТОЧНИК KP.RU