2019-09-16T22:52:42+03:00
Общество

Дороги в Солнечном и Репино закроют почти на 8 месяцев

Некоторые главные дороги в районе поселков надолго выведут из строя из-за прокладки водопровода
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Для жителей поселков изменятся маршруты автобусов.Для жителей поселков изменятся маршруты автобусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 17 сентября 2019 года по 30 апреля 2020-го некоторые важные дороги Курортного района закроются. Это связано с длительными работами по прокладке водопровода. Сильнее всех пострадают поселки Солнечное и Репино.

- В поселке Солнечное закрываются направления движения транспорта по Приморскому шоссе от Зеленогорского к Луговой улице, а также по Вокзальной улице от Приморского шоссе к Зеленогорскому. В Репино останавливается движение по Нагорной улице от Зеленогорского шоссе к Приморскому и по Вокзальной улице от улицы Репина к Зеленогорскому шоссе, - поясняют в пресс-службе ГАТИ.

Добавим, что во время работ по прокладки водопровода изменятся трассы сразу нескольких автобусов: №211, 306, К-305, К-400. Вдобавок появится бесплатный маршрут «Репино - Солнечное». Подробная информация об измененной работе автобусов находится на официальном сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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