Бумага вместо гранита: Петербуржцы смеются над ремонтом фасада театра «Буфф»
На здании театра «Буфф» на Заневском проспекте, 26 обнаружили выделяющийся фрагмент фасада: на месте, где отпала гранитная плитка, теперь находится прилепленная бумага с похожим рисунком. По сообщениям очевидцев, дом нуждается в ремонте со всех сторон. Возможно, сотрудникам театра стало стыдно за постоянно отваливающуюся плитку, поэтому они подыскали вместо нее временные обои. Пользователи соцсетей активно шутили над гуляющими в интернете фотографиями с места косметического ремонта.
- А как вы хотели! Это же театр, даже плитка бутафорская!
- Новый уровень. Скоро так и дороги будут делать.
- Лайфхак года!
- Блин, даже на бумаге не заморочились, чтобы фактуру подогнать.
Добавим, что некоторые жители города не поддержали такое посмешище над театром, призвали остальных быть чуточку умнее и заверили, что бумажный фасад сделали лишь до начала нормального ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU