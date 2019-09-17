Бумага вместо гранита: Петербуржцы смеются над ремонтом фасада театра «Буфф»

СЕГОДНЯ 00:06 2019-09-17T00:06:31+03:00

Сотрудники театра не знали, какой сетевой резонанс вызовет их косметический ремонт фасада. Фото: СОЦСЕТИ

На одном из участков фасада гранитную плитку решили заменить бумагой со схожим рисунком

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На здании театра «Буфф» на Заневском проспекте, 26 обнаружили выделяющийся фрагмент фасада: на месте, где отпала гранитная плитка, теперь находится прилепленная бумага с похожим рисунком. По сообщениям очевидцев, дом нуждается в ремонте со всех сторон. Возможно, сотрудникам театра стало стыдно за постоянно отваливающуюся плитку, поэтому они подыскали вместо нее временные обои. Пользователи соцсетей активно шутили над гуляющими в интернете фотографиями с места косметического ремонта.

- А как вы хотели! Это же театр, даже плитка бутафорская!

- Новый уровень. Скоро так и дороги будут делать.

- Лайфхак года!

- Блин, даже на бумаге не заморочились, чтобы фактуру подогнать.

Добавим, что некоторые жители города не поддержали такое посмешище над театром, призвали остальных быть чуточку умнее и заверили, что бумажный фасад сделали лишь до начала нормального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU