Водители BMW устроили массовую драку на КАД

СЕГОДНЯ 00:34 2019-09-17T00:34:02+03:00

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Около 8 вечера на КАД машины BMW не поделили друг с другом дорогу и решили остановиться, для того чтобы разобраться на месте. Причем иномарка белого цвета и вовсе встала поперек дорожному движению, мешая всем проезжавшим.

- Все произошло очень быстро, мы ехали и впереди нас резко затормозила «Лада». Перед нами поперек дороги стоял седан BMW и рядом BMW Х6. Из Х6 выбежали трое мужчин с признаками сильного алкогольного опьянения и начали бить другого водителя. В результате потасовки ему надкусили ухо и сильно повредили бровь, - пишет девушка-очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «Вконтакте».

По словам неравнодушной женщины, из-за разборки мужчин досталось ее машине, у которой разбили лобовое стекло. Спокойно сбежать от драки не смогла и проезжавшая мимо «Лада». Ей повредили дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU