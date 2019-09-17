Пять тысяч человек борются за право стать городскими волонтерами на Евро-2020 в Петербурге

СЕГОДНЯ 01:08 2019-09-17T01:08:28+03:00

Число кандидатов может увеличиться, ведь подача заявок в городские волонтеры еще не закрыта. Фото: gov.spb.ru

Среди кандидатов не только россияне, но и жители других стран

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16 сентября стартовала рекрутинговая кампания кандидатов в городские волонтеры во время матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Петербурге. Подано более 5 тысяч заявок. Волонтерами станут только 1,5 тысячи плюс еще 200 человек запаса. Для многих конкурсантов уже начались собеседования, в которых проверяются их личностные качества и знание иностранных языков.

- Рекрутинг кандидатов – это один из самых важных и долгих этапов в подготовке к чемпионату. Нам важно отобрать людей, которые смогут стать лицом нашего города во время проведения европейского турнира, - отмечает Георгий Борисов, руководитель Центра подготовки городских волонтеров Евро-2020 в Петербурге.

Добавим, что в конкурсе участвуют волонтеры из Венгрии, Колумбии, Китая, Италии, Шри-Ланки и других стран мира. Регистрация кандидатов еще не закрыта и продлится до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU