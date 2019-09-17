Пожар сжег дотла памятник культурного наследия в Новой Ладоге

СЕГОДНЯ 01:42 2019-09-17T01:46:40+03:00

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Ночью 16 сентября в Новой Ладоге сгорело здание церковно-приходской школы 1895 года. Прибывшие на место события пожарные уже не смогли спасти объект культурного наследия регионального значения. Кроме школьных классов, в доме располагалась квартира учительницы. Местные жители отмечают, что здание было нежилым, и его недавно кто-то вскрыл.

- Дом, где проходила первая конференция большевиков Новоладожского уезда, это просто очень красивый дом в стиле северного модерна. Собственно, больше ничего столь примечательного в этой части проспекта не осталось… Варвары! Поджигатели, вы люди без совести, без корней, без любви, вы ненавидите свой город и свою историю! – пишет шокированная женщина-очевидец в сообществе «Тайны Новой Ладоги» в социальной сети «Вконтакте».

Сейчас МЧС устанавливает причину пожара. Добавим, что это не первое сгоревшее историческое здание в Новой Ладоге. В конце августа там не стало жилого дома Протодьяконовой.

ИСТОЧНИК KP.RU