2019-09-17T08:19:59+03:00
Дом. Семья

Одинокая лошадь пыталась прокатиться в троллейбусе в Петербурге

Гнедую не пустили в общественный транспорт без билета [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Гнедую лошадь не пустили в троллейбус в ПетербургеГнедую лошадь не пустили в троллейбус в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Утром во вторник, 17 сентября, еще сонные жители Петербурга, спеша по своим делам, дожидались транспорта на одной из остановок на Ленинском проспекте. Неожиданно среди ожидающих электротранспорта оказалась… лошадь. Гнедая кобыла с невозмутимым видом встретила подъезжающий к остановке троллейбус № 45 и начала уверенно заходить в него. Однако пассажиры салона ее внутрь не пустили, заставив лошадь добираться по своим делам пешком. Этот момент один из петербуржцев снял на видео и поделился им в соцсети.

- Обиделась. Зайцам можно, а лошадке нельзя, - посочувствовали кобыле жители Петербурга.

Участники обсуждения видео предположили, что лошадь прогнали потому что у нее не было билета или денег за проезд. Другие выдвинули мнение, что гнедая выяснила, что данный троллейбус до цирка на Фонтанке не идет, поэтому решила на своих четырех добраться до нужной остановки, но перед этим подкрепиться травкой с лужайки.

Примечательно, что рядом с лошадью нет хозяина. Возможно, что животное потерялось и теперь гуляет само по себе. Главное, чтобы она теперь не попыталась воспользоваться метро, через турникет ей будет очень сложно проходить.

Лошадь не пустили в троллейбус на Ленинском проспекте в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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