2019-09-17T08:45:11+03:00
Общество

На фасадах исторических зданий Петербурга хотят запретить вешать кондиционеры

Также под запрет попадут спутниковые тарелки, антенны и любые другие технические средства
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Минкульт избавит дома-памятники в Петербурге от антенн и кондиционеровМинкульт избавит дома-памятники в Петербурге от антенн и кондиционеровФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министерство культуры России собирается внести правки в существующий закон об охране культурного наследия. А именно, запретить устанавливать кондиционеры, спутниковые тарелки, антенны и другие технические средства на фасадах исторических зданий. Под исключение попадают только охранные системы. Таким образом, внешний вид Петербурга может значительно измениться после этого нововведения.

- На данный момент в законопроекте необходимость таких изменений объясняется нарушением внешнего вида домов-памятников, а также технической безопасностью. Ведь для установки кондиционера необходимо сверлить стены. А это вмешательство может негативно повлиять на исторические фасады, - пишет «Мойка78».

В случае, если законопроект будет принят, собственникам и владельцам нежилых зданий, попадающих под категорию исторических, будет обведено 180 дней для того, чтобы снять с фасадов все технические приборы. Надо отметить, что запрет распространится не только на те здания, что расположены на оживленных улицах, но и те, что находятся во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге воспитатель детсада обманула бывшую узницу концлагеря на 4,5 миллиона рублей
Мигрантку в Петербурге похитили, изнасиловали и требовали 1 миллион рублей
Молодой парень объявил свою машину в угон, чтобы скрыть пьяное ДТП в Ленобласти
Водителю BMW откусили ухо в массовой драке на КАД
Компания Л1 продала бизнес-центр в ЖК «Серебряные зеркала»
Появилось первое фото Александра Кокорина после освобождения
В Петербурге раскрыли банду налетчиков на ювелирные магазины
Ничего святого: Петербуржец сорвал с женщины крестик, чтобы купить на него наркотики
Главк МВД устроил охоту на «кладбищенскую мафию» в Ленобласти
Стихийное воровство: В 2019 году в Петербурге украли около 600 крышек люков
Безработный мужчина расстрелял трактор из окна своего дома в Ленобласти
Пожарные спасли 10 человек из горящего здания в центре Петербурга
Дети-инвалиды с онкологическими заболеваниями получат право пользоваться социальным такси в Ленобласти
Петербург получит 13 миллиардов рублей на строительство пяти крупных магистралей
Одинокая лошадь пыталась прокатиться в троллейбусе в Петербурге
Пожар сжег дотла памятник культурного наследия в Новой Ладоге
Пять тысяч человек борются за право стать городскими волонтерами на Евро-2020 в Петербурге
Водители BMW устроили массовую драку на КАД
Бумага вместо гранита: Петербуржцы смеются над ремонтом фасада театра «Буфф»
«Мост глупости» теряет форму, под ним невозмутимо проехала «Газель»
Дороги в Солнечном и Репино закроют почти на 8 месяцев
Петербуржцы пожаловались на небывалые пробки и приостановки электричек из-за приезда Медведева
Китай – номер один в Петербурге по числу туристов и студентов
Арбитражный суд Петербурга возобновил работу после дорогостоящего переезда
«Совкомбанк» оштрафовали за сотню надоедливых звонков петербуржцу