На фасадах исторических зданий Петербурга хотят запретить вешать кондиционеры

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-17T08:45:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство культуры России собирается внести правки в существующий закон об охране культурного наследия. А именно, запретить устанавливать кондиционеры, спутниковые тарелки, антенны и другие технические средства на фасадах исторических зданий. Под исключение попадают только охранные системы. Таким образом, внешний вид Петербурга может значительно измениться после этого нововведения.

- На данный момент в законопроекте необходимость таких изменений объясняется нарушением внешнего вида домов-памятников, а также технической безопасностью. Ведь для установки кондиционера необходимо сверлить стены. А это вмешательство может негативно повлиять на исторические фасады, - пишет «Мойка78».

В случае, если законопроект будет принят, собственникам и владельцам нежилых зданий, попадающих под категорию исторических, будет обведено 180 дней для того, чтобы снять с фасадов все технические приборы. Надо отметить, что запрет распространится не только на те здания, что расположены на оживленных улицах, но и те, что находятся во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU