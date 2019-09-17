2019-09-17T09:02:22+03:00
Общество

Петербург получит 13 миллиардов рублей на строительство пяти крупных магистралей

Средства будут выделены Министерством транспорта России
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург получит 13 миллиардов рублей на дорожные проектыПетербург получит 13 миллиардов рублей на дорожные проектыФото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург собирается получить 13 миллиардов рублей на реализацию пяти крупных дорожных проектов. Эту большую сумму готово направить в город на Неве Министерство транспорта России. Отмечается, что деньги будут перечислены с 2020 по 2024 года.

- Об этом сегодня было заявлено на совещании в Смольном, которое состоялось под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова, - сообщила пресс-служба городского правительства.

Власти Северной столицы совместно с Минтрансом отобрали пять проектов, реализация которых сейчас находится в приоритете. Среди них широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), южная широтная магистраль, Южно-Волхонская дорога, реконструкция Приморского и Петрозаводского шоссе, а также строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Надо отметить, что широтная магистраль скоростного движения сейчас для города на Неве является приоритетной, так как ее появление должно существенно снизить нагрузку на всю дорожную инфраструктуру Северной столицы. Ее строительство начнется в 2020 году и по плану должно завершиться в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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