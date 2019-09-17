Дети-инвалиды с онкологическими заболеваниями получат право пользоваться социальным такси в Ленобласти

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-17T09:26:06+03:00

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В Ленинградской области дети-инвалиды с онкологическими заболеваниями получат право пользоваться социальным такси. Данная инициатива была предложена уполномоченным по правам человека в регионе, а также поддержана комитетом по социальной защите. Специальный транспорт станет доступным для этой категории больных с 2020 года.

- Это решение очень важно, оно безусловно облегчит жизнь многим семьям, в которых есть дети с такими тяжелыми заболеваниями. Очевидный факт – когда заболевает ребенок, финансовая нагрузка на семью возрастает, тем более, что мама, как правило, уходит на длительный «больничный», - отметил Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.

На данный момент право пользоваться социальным такси есть у детей в возрасте до 7 лет, либо инвалидов по зрению в возрасте до 18 лет, либо у имеющих ограничения к передвижению. Однако эта услуга пока не относится к детям, проходящим лечение от онкологических заболеваний, когда как раз из-за сниженного иммунитета пользоваться общественным транспортом противопоказано.

Так, с 2020 года социальным такси смогут пользоваться дети до 18 лет, проходящие лечение от онкологических заболеваний, а также дети, которым провели операцию по трансплантации костного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU