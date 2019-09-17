2019-09-17T09:46:45+03:00
Происшествия

Пожарные спасли 10 человек из горящего здания в центре Петербурга

Огонь охватил офис одного агентства недвижимости на Невском проспекте [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего здания на Невском проспектеПожарные эвакуировали 10 человек из горящего здания на Невском проспектеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В ночь на вторник, 17 сентября, в здании на Невском проспекте в центре Петербурга произошел пожар. Загорелся четырехэтажный дом, в котором располагаются как коммерческие помещения, так и жилые квартиры. Огонь охватил один из офисов, в котором на момент возгорания никого не было. А вот жильцам, которые мирно спали в своих постелях, пришлось срочно эвакуироваться из горящего здания.

- Сообщение о пожаре в доме 120 на Невском проспекте поступило в 4:04 часа ночи. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит четырехэтажное жилое здание со встроенными коммерческими помещениями, - сообщили в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.

Огонь распространился по второму этажу в одном из арендуемых помещений, которое занимает агентство недвижимости. В срочном порядке спасатели эвакуировали 10 человек, проживающих на третьем этаже.

В 5:15 пожар был устранен. Известно, что обгорело 12 квадратных метров офиса. Из людей никто не пострадал. На данный момент спасатели проводят проверку для установления причин пожара.

Пожар на Невском проспекте в ночь на 17 сентября 2019 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге воспитатель детсада обманула бывшую узницу концлагеря на 4,5 миллиона рублей
Мигрантку в Петербурге похитили, изнасиловали и требовали 1 миллион рублей
Молодой парень объявил свою машину в угон, чтобы скрыть пьяное ДТП в Ленобласти
Водителю BMW откусили ухо в массовой драке на КАД
Компания Л1 продала бизнес-центр в ЖК «Серебряные зеркала»
Появилось первое фото Александра Кокорина после освобождения
В Петербурге раскрыли банду налетчиков на ювелирные магазины
Ничего святого: Петербуржец сорвал с женщины крестик, чтобы купить на него наркотики
Главк МВД устроил охоту на «кладбищенскую мафию» в Ленобласти
Стихийное воровство: В 2019 году в Петербурге украли около 600 крышек люков
Безработный мужчина расстрелял трактор из окна своего дома в Ленобласти
Дети-инвалиды с онкологическими заболеваниями получат право пользоваться социальным такси в Ленобласти
Петербург получит 13 миллиардов рублей на строительство пяти крупных магистралей
На фасадах исторических зданий Петербурга хотят запретить вешать кондиционеры
Одинокая лошадь пыталась прокатиться в троллейбусе в Петербурге
Пожар сжег дотла памятник культурного наследия в Новой Ладоге
Пять тысяч человек борются за право стать городскими волонтерами на Евро-2020 в Петербурге
Водители BMW устроили массовую драку на КАД
Бумага вместо гранита: Петербуржцы смеются над ремонтом фасада театра «Буфф»
«Мост глупости» теряет форму, под ним невозмутимо проехала «Газель»
Дороги в Солнечном и Репино закроют почти на 8 месяцев
Петербуржцы пожаловались на небывалые пробки и приостановки электричек из-за приезда Медведева
Китай – номер один в Петербурге по числу туристов и студентов
Арбитражный суд Петербурга возобновил работу после дорогостоящего переезда
«Совкомбанк» оштрафовали за сотню надоедливых звонков петербуржцу