Пожарные спасли 10 человек из горящего здания в центре Петербурга
В ночь на вторник, 17 сентября, в здании на Невском проспекте в центре Петербурга произошел пожар. Загорелся четырехэтажный дом, в котором располагаются как коммерческие помещения, так и жилые квартиры. Огонь охватил один из офисов, в котором на момент возгорания никого не было. А вот жильцам, которые мирно спали в своих постелях, пришлось срочно эвакуироваться из горящего здания.
- Сообщение о пожаре в доме 120 на Невском проспекте поступило в 4:04 часа ночи. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит четырехэтажное жилое здание со встроенными коммерческими помещениями, - сообщили в главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Огонь распространился по второму этажу в одном из арендуемых помещений, которое занимает агентство недвижимости. В срочном порядке спасатели эвакуировали 10 человек, проживающих на третьем этаже.
В 5:15 пожар был устранен. Известно, что обгорело 12 квадратных метров офиса. Из людей никто не пострадал. На данный момент спасатели проводят проверку для установления причин пожара.
Пожар на Невском проспекте в ночь на 17 сентября 2019 года .
ИСТОЧНИК KP.RU