Безработный мужчина расстрелял трактор из окна своего дома в Ленобласти

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-17T10:19:35+03:00

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Накануне днем в понедельник, 16 сентября, полиция города Кириши в Ленинградской области задержала взрослого безработного хулигана, который со скуки начал стрелять из окна своего дома. Благо, никого из людей он шальной пулей не задел. Зато пострадал трактор.

- Около 15:30 часов 16 сентября в полицию города Кириши обратился 37-летний водитель трактора, который сообщил, что кто-то стреляет из окон дома 17 по Советской улице, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Через 10 минут после звонка полицейские были уже на месте. Они осмотрели пострадавший трактор марки «Беларусь» и увидели, что у него разбито стекло в двери с водительской стороны.

Спустя еще несколько минут, сотрудники полиции выяснили откуда целился стрелок и направились к нему. В результате стражи порядка задержали 54-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина не работает, а за плечами имеет две судимости. По всей видимости, не придумав никакого полезного дела, он начал стрелять из окна своей квартиры в сторону трактора из пневматического пистолета.

У хулигана изъяли пневматическую винтовку и два патрона, а также возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU