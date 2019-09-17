Стихийное воровство: В 2019 году в Петербурге украли около 600 крышек люков

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-17T10:34:04+03:00

Тяжелые чугунные «блины» стали пропадать почти в три раза чаще, чем годом ранее

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В Санкт-Петербурге какая-то настоящая эпидемия: недобросовестные граждане повадились воровать крышки от люков, которые специально установлены для защиты людей от несчастных случаев. С января по сентябрь 2019 года в городе зафиксировано хищение 586 крышек колодцев. Для сравнения, за этот же период в минувшем году таких краж было всего 205. Негативная тенденция растет быстрыми темпами.

- Больше всего преступлений совершается в Невском и Фрунзенском районах – там похищено 220 и 160 крышек колодцев соответственно. На втором месте – Калининский район, где с начала года пропали 42 крышки люков, и Московский район, в котором злоумышленники оставили открытыми 37 колодцев, - рассказали в «Водоканале Петербурга».

Но есть и такие районы, где с начала года не зафиксировано ни одного случая кражи – это Выборгский и Пушкинский районы.

Важно помнить, что открытые люки могут стать причиной различных травм и аварийных ситуаций на дорогах – это серьезная опасность для горожан. Сейчас «Водоканал» находится в поиске материалов для изготовления люков смотровых колодцев, альтернативных чугуну, чтобы снизать количество краж.

ИСТОЧНИК KP.RU