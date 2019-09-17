Главк МВД устроил охоту на «кладбищенскую мафию» в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-17T11:17:06+03:00

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Во Всеволожском районе Ленинградской области управление экономической безопасности регионального ГУ МВД принялось вычищать «кладбищенскую мафию», истории о которой уже не один год появляются в различных публикациях. Знакомые с ситуацией люди рассказывают, что примерно половина некрополей в районе находится под контролем лиц с бурным прошлым их 1990-х годов.

- Начали со Всеволожска, поскольку нигде больше не было такого вопиющего беспредела в похоронной сфере, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что сотрудников муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Ритуальные услуги», которое является официальным оператором районных кладбищ, физически не пускают на погосты, угрожают расправой, портят транспорт и всячески мешают их деятельности.

В конце весны правоохранители активно взялись за эту проблему и уже в июле выяснили, что на местных кладбищах орудуют мошенники, которые ритуальные услуги оказываются незаконно. Оперативниками Управления экономической полиции была установлена целая преступная группа. Но дело только началось, так как «кладбищенская мафия» одна из самых черных и запутанных структур.

ИСТОЧНИК KP.RU