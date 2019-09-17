2019-09-17T11:36:08+03:00
Происшествия

Ничего святого: Петербуржец сорвал с женщины крестик, чтобы купить на него наркотики

Жертвой нападения стала женщина, работающая поваром
Лилия КОЗЛОВА
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Безработный сорвал с шеи петербурженки крестик, чтобы купить на него наркотикиБезработный сорвал с шеи петербурженки крестик, чтобы купить на него наркотикиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в ночном нападении на женщину-повара одного из городских ресторанов в парке имени Есенина, который находится в Невском районе города. Оказалось, что кража была совершена для того, чтобы продать похищенное, а на вырученные деньги купить наркотиков. Причем, в дело шли даже нательные крестики.

- 6 сентября в полицию обратилась 33-летняя женщина-повар, которая рассказала, что около часа ночи в парке имени Есенина на улице Дыбенко, через который она возвращалась домой с работы, на нее напал мужчина и стал угрожать ножом, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Женщина испугалась и отдала грабителю мобильный телефон. Однако тому было мало и он сорвал с шеи жертвы серебряный крестик, после чего сбежал.

Вчера, 16 сентября, подозреваемого в нападении задержали. Им оказался 39-летний безработный местный житель. Он ранее судим за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что все краденные вещи он перепродавал, а деньги тратил на наркотики.

Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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