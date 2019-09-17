В Петербурге раскрыли банду налетчиков на ювелирные магазины

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-17T12:27:07+03:00

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Стражи правопорядка в ходе долгих расследований смогли раскрыть банду налетчиков на ювелирные магазины, которые, как оказалось, занимались кражей не только золотых «побрякушек», но и не брезговали ограблениями салонов сотовой связи. Об этом стало известно во вторник, 17 сентября 2019 года. А самих подозреваемых задержали еще 25 октября 2018 года.

- В октябре 2018 года правоохранители задержали с поличным 31-летнего и 38-летнего мужчин во время ограбления ювелирного магазина в городе Ломоносове. Двое, угрожая сотруднику салона автоматом, разбили витрину молотком и украли золота и серебра на 2,5 миллиона рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские выяснили, что эти мужчины совершили множество других ограблений. Так, с весны по лето 2018 года они совершили налет на два ювелирных магазина, один комиссионный, а также ограбили салон сотовой связи на 755 тысяч рублей. Всего за свою деятельность подозреваемые похитили 13,6 миллионов рублей.

На данный момент оба подозреваемых находятся под стражей. По всем случаям возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU