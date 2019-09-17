2019-09-17T14:27:39+03:00
Спорт

Появилось первое фото Александра Кокорина после освобождения

Вместе с футболистом Мамаевым он едет домой в машине отчима
Роман ЛЯЛИН
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Кокорин едет домой Фото: ФК Зенит ТАССКокорин едет домой Фото: ФК Зенит ТАСС
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Александр Кокорин едет домой в Петербурге к семье после освобождения из колонии. Напомним, что его вместе с другом - футболистом Мамаевым осудили за пьяный дебош и драку со стулом. Недавно суд принял решение освободить футболистов по УДО. С самого утра у колонии толпились десятки журналистов, встречавших игроков. Но не Кокорин, не Мамаев не проронили ни слова.

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Адвокат же Александра Кокорина уже заявил "КП-Петербург", что футболист продолжит игру в "Зените". Контракт с ним был подписан накануне. Его условия пока неизвестны. Сейчас же Александра едет домой. Отчим отвезет обоих футболистов в Москву, откуда они уже разъедутся по домам.

Сейчас же появилось первое селфи освобожденных футболистов из машины отчима Кокорина. Его выложила жена футболиста Алана Мамаева. На кадре друзья счастливые. В машине они пьют газировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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