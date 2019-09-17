2019-09-17T13:39:10+03:00
Происшествия

Водителю BMW откусили ухо в массовой драке на КАД

В результате пьяных разборок в Петербурге пострадали не только участники, но и очевидцы
Лилия КОЗЛОВА
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По словам очевидцев, пассажиры BMW X6 были пьяны, когда дрались на КАДПо словам очевидцев, пассажиры BMW X6 были пьяны, когда дрались на КАДФото: СОЦСЕТИ
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Накануне вечером, 16 сентября, на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге между водителями автомобилей марки BMW произошла серьезная потасовка. Несмотря на то, что в восемь часов вечера трасса еще забита машинами, мужчины устроили кулачные бои, калеча не только себя, но и окружающих людей.

- Все произошло очень быстро, - рассказала в соцсети свидетельница произошедшего. – Мы ехали и впереди нас резко оттормозилась «Лада».

Благо, все успели среагировать и избежать аварии. Однако «авария» разворачивалась прямо на дороге с участием людей. Прямо поперек КАД стояли две BMW, одна из них модели Х6. Из нее выбежали трое мужчин с явными признаками алкогольного опьянения и начали избивать водителя из другой иномарки. Схватка получилась очень горячая, потому что в ходе нее водителю-одиночке надкусили ухо и сильно повредили бровь.

Досталось и очевидцам. Свидетельница рассказала, что когда она начала снимать все происходящее на видео, к ней подошел водитель X6 и потребовал убрать телефон. После один из его друзей начал бить ногой «Ладу» и повредил ей дверь. Машина женщины тоже пострадала. Один из участников драки разбил лобовое стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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